Au virat banii! Șefii clubului au rezolvat o mare problemă: „Nici vorbă de insolvență”

22:50

Vinicius Junior (24 de ani), extrema stângă a lui Real Madrid, are din nou o deplasare agitată la Valencia, unde echipa lui Carlo Ancelotti dispută restanța din campionat. Brazilianul a fost ironizat de fanii „liliecilor”, care au scandat deja celebrul refren „Balon de Plajă”!Vizitele la Valencia au devenit un coșmar pentru câștigătorul trofeului FIFA The Best 2024. ...