Rusia vrea sa prelungeasca razboiul pana in 2027. Indicii: „activitatea complexului militar-industrial rus, incercarea de a acumula resurse si de a le distribui intr-un mod care sa le permita sa lupte pana in 2027”

09:40

Prestigioasa revista de moda si lifestyle, infiintata in SUA in 1892, Vogue, recomanda cititorilor sai din intreaga lume sa viziteze Romania in anul 2025. In articolul „The 10 best places to travel in 2025”, revista plaseaza Romania pe locul I, inaintea unor destinatii mult mai cunoscute. Tara noastra este plasata in topul Vogue inainte de...