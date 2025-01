2024 a fost un an destul dificil pentru Tesla, compania înregistrând, pentru prima dată după 10 ani, o scădere a vânzărilor an pe an

14:20

În mai puţin de o lună Samsung va lansa cea mai aşteptată serie de smartphone-uri din lumea Android a anului 2025, Samsung Galaxy S25. Formată iniţial din trei modele (Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus şi Galaxy S25 Ultra), noua serie va fi prezentată oficial pe 22 ianuarie 2025, în cadrul evenimentului Samsung Galaxy Unpacked.