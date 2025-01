Austria: Karl Nehammer va demisiona din funcția de cancelar și președinte al Partidului Popular după prăbușirea discuțiilor pentru formarea unei coaliții de guvernare

09:10

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul Poloniei, Donald Tusk, înaintea preluării de către Polonia a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în contextul priorităților cheie ale Moldovei pe calea integrării în UE, inclusiv deschiderea capitolelor de negociere. Very good call with PM @donaldtusk about Moldova’s progress on our EU accession […] The post Maia Sandu și Donald Tusk au discutat despre avansarea integrării europene a R. Moldova pe parcursul președinției Poloniei la Consiliul UE first appeared on caleaeuropeana.ro.