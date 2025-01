Filme cu proști care s-au crezut foarte deștepți. Autodenunț pentru fraudă electorală. Cîrstoiu 2.0?

09:10

Irina Begu merge mai departe în calificările turneului WTA de la Adelaide (Australia), în timp ce Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate. Trei jucătoare din România au luat startul, sâmbătă dimineața, în calificările turneului de la Adelaide și doar Irina Begu a reușit să-și câștige meciul. Begu a învins-o cu un dublu 6-2