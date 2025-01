Veste importantă pentru FCSB înaintea meciului cu Qarabag din Europa League! Anunţul făcut de Fabrizio Romano

02:00

Văduva lui Helmut Duckadam, Alexandra, a publicat o postare emoţionantă la început de an. A fost primul Revelion pe care Alexandra l-a făcut fără Helmut Duckadam, care a decedat pe data de 2 decembrie 2024. Alexandra Duckadam, omagiu emoţionat pentru regretatul ei soţ, Helmut Duckadam „Forever (n.r: Pentru totdeauna)”, a scris Alexandra Duckadam pe contul […] The post Văduva lui Helmut Duckadam, mesaj şi gest emoţionant pentru regretatul „Erou de la Sevilla”, la început de an appeared first on Antena Sport.