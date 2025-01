Producătorii anunţă că mâncarea se va scumpi, din nou, la raft. Cât vor costa carnea şi lactatele

13:00

Când vine vorba de Revelion cei mai mulți asociază termenul cu ideea de distracție. Doar că mulți se gândesc la dans și la petreceri. Câțiva tineri, însă, au ales o metodă teribilistă pentru a marca trecerea în noul an, pe care ar fi ales să o „bifeze” tot la capitolul „distracție”. O situație cel puțin […] The post Situație de neimaginat! Drifturi cu un sicriu legat de mașină, într-un sens giratoriu din Iași – VIDEO first appeared on Ziarul National.