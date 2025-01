Alegerea semințelor de legume pentru o recoltă productivă

11:10

Dacă am putea da timpul înapoi, nostalgicii regimului Ceaușescu ar fi obligați să îndure, măcar o săptămână, frigul, foamea, frica de Securitate și umilința de a sta la coadă pentru un litru de lapte. De trei decenii și jumătate, introducerea în programa școlară a unei discipline prin care elevii să cunoască ororile regimului comunist a