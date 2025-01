Fostul preşedinte Hollande spune că Emmanuel Macron "trebuie să îşi încheie mandatul" pentru a evita "o criză instituţională majoră"

10:20

Mai mult de 390.000 de vizitatori au văzut retrospectiva dedicată lui Brâncuşi, considerat părintele sculpturii moderne, anul trecut, la Centre Pompidou din Paris. Muzeul de Artă Modernă a primit aproximativ 3,2 milioane de vizitatori în 2024, în creştere cu 22% de la an la an, a anunţat instituţia. Muzeul se va închide în acest an pentru a intra într-o renovare majoră pe o perioadă de cinci ani.