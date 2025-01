Giorgia Meloni, cină neanunțată cu Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago. Cei doi au vizionat un documentar despre justiție

11:50

New York, taxă pentru centrul Manhattanului. Duminică, metropola americană New York a lansat programul de taxare urbană pentru șoferii care doresc să circule în centrul Manhattanului, marcând o premieră în SUA. Proiectul, inspirat de modele europene, are scopul de a reduce poluarea și de a sprijini modernizarea infrastructurii de transport public. New York, taxă pentru centrul Manhattanului Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a anunțat că șoferii care intră în Manhattan, la sud de Central Park, vor plăti o taxă de 9 dolari în timpul zilei. Citește și: „Dacă faci venituri din activități independente sau drepturi de autor, plătești mai mult Articolul Taxă de nouă dolari pe zi pentru șoferii care vor să circule în centrul Manhattanului, în ciuda opoziției lui Trump. Proteste extinse împotriva măsurii apare prima dată în defapt.ro.