Andrei Ivan a plecat de la Universitatea Craiova! A bătut palma cu o formaţie din Turcia şi va avea un salariu de 50.000 de euro pe lună

Fanii lui Tottenham nu l-au menajat deloc pe Radu Drăguşin după gafa fundaşului naţionalei din meciul Tottenham – Newcastle. În minutul 38 al meciului, Radu Drăguşin a stat departe de Alexander Isak, adversarul său direct, la o centrare de pe partea dreaptă. Drăguşin a atins mingea la centrare, dar i-a pus balonul în picior atacantului […] The post Radu Drăguşin, făcut praf de fanii lui Tottenham: „E cel mai prost fundaş din istorie. Mai slab şi decât Chiricheş” appeared first on Antena Sport.