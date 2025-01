A crescut nivelul deducerii personale de care vor beneficia salariaţii de anul acesta

19:45

Regizorul american, cunoscut mai ales pentru filmele The Little Hours, Life After Beth şi Joshy, s-a căsătorit cu actriţa Aubrey Plaza în 2021. Membrii familiei sale au declarat pentru Deadline că sunt „devastaţi” şi au cerut intimitate în aceste momente dificile. Plaza, în vârstă de 40 de ani, vedetă a serialelor The White Lotus şi Parks and Recreation, nu a comentat încă public moartea soţului ei. Circumstanţele decesului său sunt încă neclare. • Baena a absolvit Universitatea din New York cu...