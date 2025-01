Bancherii europeni – politică monetară cu țârâita

17:40

Viziunea lui Donald Trump de a remodela cea mai mare economie a lumii prin politici protecționiste America First va afecta creșterea, potrivit sondajelor economiștilor din Financial Times, care contrastează cu optimismul investitorilor față de planurile președintelui ales. Sondajele din SUA, Marea Britanie și zona euro cu privire la impactul economic al revenirii lui Trump la […] The post Consecințele ”Maganomics” first appeared on Ziarul National.