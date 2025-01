Afaceri păguboase la Ministerul Sănătății. A donat bogaților 9,7 milioane de euro și a primit, la schimb, 2,2 milioane de euro

19:40

Am pășit cu stângul în 2025 – Europa a rămas, definitiv, fără gaze ieftine din Rusia și își poate pune cruce industriei, România continuă să fie condusă de Klaus Iohannis și camarila sa, cu mențiunea că, la București, nu știm cine pe cine dirijează; tot mai multe informații spun că locatarul cu viză de flotant […]