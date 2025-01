Ilie Bolojan, despre Ordonanţa „trenuleţ”: Dacă nu s-ar fi adoptat, am fi ajuns la un deficit de 11-12%, ceea ce ar fi însemnat intrarea în incapacitate de plată

20:10

Regizorul şi scenaristul Jeff Baena a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles, potrivit biroului legistului din comitatul Los Angeles, informează Variety. El avea 47 de ani. Jeff Baena, cunoscut mai ales pentru filmele "Life after Beth" şi "The Little Hours", era căsătorit cu actriţa Aubrey Plaza.