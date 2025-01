„Crezi că o să dăm cu aspiratorul?” Marius Şumudică a făcut show la reunire: „La Dolce Vita a fost în vară”

18:00

Alexandru Chipciu a făcut un anunţ despre viitorul său. Veteranul de 35 de ani a spus că vrea să semneze prelungirea contractului cu Universitatea Cluj. Chipciu e al doilea veteran care semnează prelungirea contractului, după „dinozaurul" Dan Nistor. Alexandru Chipciu a spus că nu se gândeşte la retragere şi că şi a făcut şi o […]