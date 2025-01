Luis Phelipe, aproape de un transfer incredibil la echipa care a bătut-o pe Real Madrid în Liga Campionilor

19:30

Barcelona a fost ironizată de fanii echipei din Liga a 4-a înaintea meciului din Cupa Spaniei. Catalanii nu îl pot înregistra pe Dani Olmo, din cauza problemelor financiare. Partida dintre UD Barbastro şi Barcelona se joacă de la ora 20:00. Fanii micuţei echipe din Liga a 4-a au profitat de situaţia catalanilor şi i-au ironizat.