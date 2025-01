Horoscop zilnic: 6 ianuarie

11:30

Ianis Hagi este anunțat și duminică titular pentru Rangers, după ce joi a marcat și a fost cel mai bun om de pe teren în partida derbi cu Celtic, scor 3-0, chiar pe Ibrox. Echipa din Glasgow se va duela cu Hibernian în deplasare, duminică de la 14. Ianis Hagi are ocazia azi să arate … The post Un fost internațional scoțian îl laudă pe Ianis Hagi: „Pentru mine, el face diferența” appeared first on spotmedia.ro.