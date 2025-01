10:20

Bucureștiul a intrat în noul an sub un nor dens de fum și valori record la particule PM2.5, de peste 35 de ori față de limita reglementată. Cauzele sunt strâns legate de condițiile atmosferice, poluarea „de iarnă” dar și de artificiile și petardele folosite în noaptea de Revelion. Datele din noaptea de Revelion, analizate de […] The post „Explozia” de poluare: Artificiile și petardele de Revelion au sufocat Capitala appeared first on Buletin de București.