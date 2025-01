Rafael Nadal şi Andy Murray, criticaţi pentru modul în care s-au retras din tenis: „Un circ! Unul e chel şi celălalt e bătrân”

09:30

Alexandru Pop a ajuns în cantonamentul din Antalya al lui Dinamo. Atacantul născut la Buenos Aires a ţinut un discurs scurt în faţa noilor săi colegi, după care a primit celebrul „botez”, în care trece printre colegi, fiind lovit amical cu palmele peste ceafă. „Vă mulţumesc, băieţi! Am venit să îmi fac treaba bine aici […] The post Alexandru Pop a ţinut un discurs în faţa noilor colegi de la Dinamo. Mesajul clar al lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.