Litoralul Mării Negre, rupt în bucăţi. De ce au apărut dintr-o dată lagune și mici insulițe

După un an greu, în care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, marele actor a revenit în atenția publicului său iubit, în primele zile din 2025. Despre respectatul și îndrăgitul actor în vârstă de 88 de ani s-a aflat că a ajuns, recent, la o mănăstire din Bucovina. S-a întâmplat după ce în anul […] The post VIDEO. Imagini impresionante cu Florin Piersic. Actorul a ajuns la o mănăstire: „Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă” first appeared on Ziarul National.