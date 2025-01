A pălit entuziasmul fotovoltaicelor în UE. Parcurile devin nerentabile

10:50

Un șofer a fost filmat urcând cu un BMW F10 pe pârtia de schi din complexul turistic Borșa, din județul Maramureș, pe sub telescaunul care duce la Cascada Cailor. Iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare. „Unii vă dați cu sania, vericu se dă cu F10", se menționează în filmarea postată. Siguranţa turiştilor, […]