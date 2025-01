Canada: După 10 ani la putere, premierul Justin Trudeau își anunță demisia, dar rămâne la putere până la alegerea unui nou lider al Partidului Liberal

01:20

2024 își numără ultimele ceasuri înainte de a intra în istorie. Dar nu putem păși în 2025 fără să înțelegem implicațiile anului ce stă să se încheie. Retrospectiva care acompaniază anul 2024 este un veritabil roller-coaster pentru viitorul libertății, democrației și securității în spațiul euro-atlantic. Demarat acum 366 de zile sub dilema – "Anul în […]