Rectorul SNSPA, mesaj dur: „Calin Georgescu NU are peste 40% in sondaje. Nicusor Dan este iresponsabil”

Cu peste 108 milioane de innoptari inregistrate in 2024, Croatia a avut un an record, iar cresterea numarului de sederi in afara sezonului si in partea continentala confirma ambitia sa de a deveni o destinatie turistica pe tot parcursul anului, relateaza Le Figaro. In 2024, Croatia a primit peste 21,3 milioane de turisti, o crestere...