Acum e balul ratangiilor. Dar pot apărea surprize

20:40

Elon Musk a afirmat că partidul britanic de extremă dreapta Reform UK trebuie să îşi schimbe liderul, Nigel Farage, pe care l-a susţinut până acum, transmite News.ro. „Partidul Reform are nevoie de un nou lider. Farage nu are ceea ce trebuie", a scris Elon Musk pe reţeaua sa de socializare X despre Nigel Farage, figură