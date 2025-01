Congresul SUA s-a reunit pentru a certifica revenirea lui Trump la Casa Albă. Acesta l-a acuzat pe Biden că a făcut tranziţia „dificilă

20:40

Agenții AI s-ar putea alătura forței de muncă în acest an și ar putea transforma modul în care lucrează companiile, potrivit directorului executiv al OpenAI. Sam Altman spune că instrumentele care desfășoară sarcini în mod autonom, cunoscute sub numele de agenți AI, ar putea transforma rezultatele companiilor, informează The Guardian.