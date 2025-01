Trump îl acuză pe Biden pentru că i-a făcut TRANZIȚIA dificilă/ Kamala Harris i-a certificat victoria, în timp ce Alex Jones a comemorat insurecția

23:00

Ce avere are Sebastian Stan. Actorul român a câștigat un Glob de Aur pentru interpretarea fantastică din filmul „A Different Man.” Ce avere are Sebastian Stan Actorul Sebastian Stan ar fi încasat „sub un milion de dolari” pentru rolul lui Bucky Barnes din „Captain America: The First Avenger” (2011). Starul a recunoscut într-un interviu că […]