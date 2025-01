Horoscop 7 ianuarie 2025 – Norocul te urmăreşte astăzi

15:40

Previziunile pentru populația României sunt din ce în ce mai sumbre. Apropiata dispariție a plafonării prețurilor la energie, urmată de o explozie inerentă a acestora, nu va fi urmată de niciun sprijin. Potrivit programului de guvernare, abia după un an în care absolut toți cetățenii vor trebui să achite facturile la energie, se va stabili […]