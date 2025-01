VIDEO | Dl. Băsescu s-a dus cu trenul de la București-Brașov și a simțit nevoia să intre pe TikTok: „E o rută modernizată când eram eu ministru” Hmm.. doar parțial adevărat

09:10

Veste mai puțin bună la început de an: s-a stricat Patinoarul Berceni Arena, la mai puțin de jumătate de an de la inaugurare. Suprafața de gheață a primului patinoar construit în București în ultimii 70 […] Articolul ESENȚIAL | Patinoarul Berceni Arena s-a stricat. La nici jumătate de an de la inaugurarea cu surle și trâmbițe, suprafața de gheață e „impracticabilă” apare prima dată în B365.