Cristian Tudor Popescu, spulberat de internauți, după ce l-a criticat pe David Popovici că și-a luat mașină scumpă

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) critică declarațiile primarului Capitalei, Nicușor Dan, care luni, 6 ianuarie, a afirmat că independentul Călin Georgescu are peste 40% intenţie de vot. „Călin Georgescu NU are peste 40% în sondaje. Ce face Nicuṣor Dan este iresponsabil. El poate crede că lansarea publică a acestor […]