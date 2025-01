Povestea copilului din Sibiu vândut în SUA, pe o valiză de bani, care s-a întors acasă după 30 de ani

16:50

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a spus, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că nu mai are așteptări de la primarul general Nicușor Dan. Potrivit lui Ciucu, cel puțin 10 proiecte ale Sectorului 6 au fost blocate de Primăria Capitalei, printre care și construcția unui bloc de locuințe pentru tinerii care ies din sistemul […] Articolul Ciprian Ciucu, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu am așteptări de la edilul general. Am zece proiecte blocate de PMB” apare prima dată în PS News.