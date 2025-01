Lovitură majoră dată de Parchetul European: cum a fost dezmembrată o rețea care vindea la negru mașini de lux

19:40

Să ai maşină în România devine încet, dar sigur un lux. Toate costurile, de la carburanţi, asigurări, revizii până la impozite şi parcări sunt mai mari de la un an la altul. Calculele Observator arată că un şofer ajunge să cheltuie într-un an peste 2.000 de euro pe an pentru întreţinerea autovehiculului.