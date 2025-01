Donald Trump lansează amenințări globale, într-o conferință de presă maraton

00:00

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, afirmă, luni seară, că ce face Nicuṣor Dan, care a anunţat un procent de 40% pentru Călin Georgescu, „este iresponsabil”, deoarece „promovează un politician pro-rus, cu discurs şi acţiuni legionare şi, în acelaşi timp, încearcă să arunce în nerelevanţă alţi candidaţi serioşi”. „Călin Georgescu NU are peste 40% în sondaje. Ce … The post Rectorul SNSPA: Călin Georgescu NU are peste 40% în sondaje. Ce face Nicușor Dan este iresponsabil appeared first on spotmedia.ro.