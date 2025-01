Creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii la nivelul județului Iași

06:50

Începând de săptămâna viitoare, nu va mai fi necesar să stăm la cozi atunci când ieșim din țară sau ne întoarcem în România. Noul an ne oferă drepturi complete în ceea ce privește circulația liberă. 33 de puncte de frontieră de la granițele cu Bulgaria și Ungaria vor fi eliminate. De asemenea, pentru următoarele 6 [...]