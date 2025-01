Sector 6 | Beată la volan, ture în jurul unei benzinării. Şoferiţa cu 0.70 în aerul expirat are acum dosar penal

01:20

Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, nu mai este dorită în firuntea filialei USR Sector 1 de mai mulți membri din cadrul organizației, care la alegerile de peste două săptămâni ar susține un alt candidat. Informațiile au fost făcute publice de Alexandru Opriţa, membru al filialei, care va candida pentru o funcţie în Biroul […] The post Clotilde Armand ar putea pierde funcția de președinte USR Sector 1, susține un candidat în biroul local al aceleiași filiale appeared first on Buletin de București.