Cu un ochi la slănină și cu altul la făină

11:00

Mulţi români au fost atraşi de ideea de a cumpăra o casă cu 1 euro, în Italia. Dar cum funcționează schema și cine este eligibil să achiziționeze un astfel de chilipir? Aproximativ 25 de municipalități italiene au venit cu o ofertă de nerefuzat – o casă la prețul simbolic de 1 euro. Casele la 1 […] The post Ce condiţii trebuie să îndeplineşti ca să cumperi o casă cu 1 euro, în Italia. Toscana și Coasta Amalfi te așteaptă cu braţele deschise first appeared on Ziarul National.