CES 2025: Noutăți Acer în gama Predator – laptopuri cu grafică NVIDIA GeForce RTX 50 și monitor 5K de 31.5 inch

Tesla a reuşit să vândă anul trecut un total de 1.789.226 maşini electrice, în scădere cu 1.1% vs 2023, an în care gigantul american a comercializat 1.808.581 maşini electrice. Deşi am putea spune că cifrele sunt destul de apropiate, pentru Tesla acest rezultat poate fi considerat un mic eşec, mai ales că este prima dată după 10 ani