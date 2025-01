Revoltă totală. Peste 30.000 de polițiști vin la Guvern

11:30

Data alegerilor prezidențiale din anul 2025 și candidatul comun al coaliției de guvernare sunt cele două subiecte care au rămas fără răspunsuri concrete. Dacă liderii coaliției doresc să își păstreze decizia ca scrutinul să aibă loc înainte de Paște, calendarul ar trebui stabilit în această săptămână. Crin Antonescu, nevalidat încă În ceea ce-l privește pe […]