Coaliția a decis: alegeri prezidențiale pe 4 mai/Crin Antonescu rămâne candidatul unic

15:00

Ozenistul cu gecuță de fochist C.T. Popescu a deschis prăvălia. De borș. Sau, cum îmi place mie să scriu despre tenismanul farfuriot CTP, iarăși a mancat voinicul ceva bun cu polonicul. Ca să-i jignească în reluare pe Ilie Năstase, Nadia și Hagi, tenismanul farfuriot ne-a reamintit că, după părerea lui care nu contează, David Popovici […]