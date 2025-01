„Hidrotrotinetă”

13:30

La Catedrala Patriarhală de pe Dealul Mitropoliei, precum și la alte biserici din Capitală mâine, 6 ianuarie, vor avea loc slujbe de Bobotează. Jandarmeria Română, în rând cu alte autorități de forță, a anunțat că „va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Bucureștiului pentru asigurarea ordinii publice şi protecţiei participanţilor pe […]