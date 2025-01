Proprietarii de apartamente din Iași plătesc din acest an o taxă specială la primărie | Ziarul de Iași

16:20

Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține două concerte simfonice excepționale, pe 9 și 10 ianuarie, la Ateneul Român, sub bagheta renumitului dirijor Lionel Bringuier și având-o ca solistă pe celebra violonistă Sayaka Shoji (foto). Programul concertelor este de o frumusețe aparte, potrivită pentru un început de an cu o stare de bine: Concertul în re […] Articolul Doi invitați speciali pentru primele concerte din Stagiunea Simfonică a Filarmonicii George Enescu din acest an: dirijorul Lionel Bringuier și violonista Sayaka Shoji apare prima dată în PRESShub.