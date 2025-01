Germania – Creştere peste aşteptări a producţiei industriale şi exporturilor, în luna noiembrie 2024

22:20

București are o populație oficială de sub 1,9 milioane de locuitori, potrivit ultimului recensământ. Cam tot acolo se ridică și numărul automobilelor înmatriculate în capitala României, însă volumul de mașini care merg zilnic în oraș este cu mult mai mare și, oricum, în realitate, o bună parte dintre bucureșteni sunt, de fapt, oameni veniți din alte județe. O schimbare aprobată de ASF, care vine doar să alinieze reglemenatarea la realitățile din piața asigurărilor, scoate la suprafață că toți acești șoferi, plus încă cele câteva sute de mii înregistrați în Ilfov, care, în realitate, conduc tot în București, plătesc pentru un RCA dublu față de locuitorii celorlalte zone ale țării. Care e soluția?