VIDEO „Românii nu își doresc o ieșire din Uniunea Europeană sau din NATO” – Antonio Amuza, IRES

11:30

Presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca la noile alegeri prezidentiale, programate pentru data de 4 mai, va sustine un alt candidat, nu tot pe Elena Lasconi. El isi indeamna acum sustinatorii sa il voteze pe Nicusor Dan. „Va spun de acum, in cazul in care nu voi candida, am pe cine sa […] Articolul Ludovic Orban s-a sucit. Nu o mai susține pe Elena Lasconi la prezidențiale apare prima dată în PS News.