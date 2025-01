„Adio, dar rămâi cu mine”! Mourinho revine

14:30

1. Băsescu a zis, la sfârșitul anului trecut, că a fost președintele cel mai bine informat, dar n-a știut decât 10% din ce fac băieții de la pădure. Eeee, să fim serioși! Ce minte avea Trăienel anul trecut? Noroc că s-a maturizat între timp. Acum, am senzația că băieții de la pădure nu știu nici […] The post Trec pionierii, ticăloșii de mâine first appeared on Ziarul National.