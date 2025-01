Leziunile repetate la cap ar putea reactiva un virus latent din creier, declanșând Alzheimerul

10:50

După ce a susţinut-o pe Elena Lasconi la prezidenţialele din noiembrie, președintele Forței Dreptei, Ludovic Orban, are un nou candidat favorit. „Vă spun de acum, în cazul în care nu voi candida, am pe cine să susțin, pe Nicușor Dan. Mi se pare profilul de candidat, pe fondul care există astăzi, care ar putea să …