La poalele Dealului Mitropoliei, mii de bucureșteni se grăbesc, înainte de ora prânzului, să prindă un loc cât mai în față. Coada are peste 100 de metri iar zona de așteptare se întinde pe tot parcursul gardului verde pe care, dacă-l urmezi, te conduce din Piața Unirii până la Catedrala Patriarhală. Așa arată Boboteaza din […]