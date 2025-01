Tanczos Barna anunţă comasarea unor instituţii, dar crede că angajaţii nu vor fi concediaţi

00:00

Ameninţările pentru floră şi faună sunt tot mai diverse şi mai complexe. Un sfert (24%) din fauna sălbatică de apă dulce, inclusiv crustaceele, peştii şi insectele, se confruntă cu un ''risc ridicat de dispariţie and #39; and #39; din cauza unor ''presiuni considerabile and #39; and #39;, cum ar fi poluarea, barajele sau agricultura intensivă, care le afectează habitatul, a concluzionat un studiu publicat în jurnalul ştiinţific Nature.