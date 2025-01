Adio, Volkswagen Arteon Shooting Brake. Producția modelului ajunge la sfârșit după 8 ani

15:40

În urmă cu trei ani, Sony și Honda au înființat compania Sony Honda Mobility pentru a produce vehicule cu zero emisii. Comercializarea va fi făcută sub marca Afeela, iar primul model a fost denumit simplu: 1.Este vorba despre un sedan cu zero emisii, cu o lungime de peste 4.9 metri, care ar urma să se bată cu modele ca Tesla Model S sau Lucid Air.Până acum, cei doi giganți au prezentat diverse prototipuri, dar anul acesta, cu ocazia CES 2025, publicul a putut...