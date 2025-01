2024, cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România. Reacția ministrului Mediului

Anul 2024 este cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice în România, temperatura medie anuală fiind de 12.9916°C, iar abaterea termică de 2.7163°C faţă de media perioadei 1991-2020, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. De asemenea, 2024 a fost confirmat și de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) ca fiind cel mai cald an înregistrat la nivel […] Articolul 2024, cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România. Reacția ministrului Mediului apare prima dată în PS News.

