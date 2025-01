Ce este „Schema 1800”, noua înșelătorie pe WhatsApp. Curg plângerile la poliţie de zile în șir

13:10

Anul 2024 este cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice în România, temperatura medie anuală fiind de 12.9916°C, iar abaterea termică de 2.7163°C faţă de media perioadei 1991-2020, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. De asemenea, 2024 a fost confirmat și de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) ca fiind cel mai cald an înregistrat la nivel